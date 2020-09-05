 

В Луганской области локализовали два очага пожаров – ГСЧС

05.09.2020, 4:00, Новости дня

В Луганской области вблизи сел Лобачево и Лопаскино 4 сентября спасатели локализовали два очага пожаров сухой травы и лесных насаждений. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 20.00 вблизи сел Лобачево и Лопаскино открытого огня не было.

Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины, сообщили в ГСЧС.

4 вересня, станом на 20:00, 2 осередки пожеж сухої трави та лісових насаджень в с. Лобачеве та с. Лопаскине Луганської…

Posted by ДСНС України on Reede, 4. September 2020

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и Станица Луганская. Было организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации.

В тушении пожара принимают участие военнослужащие операции ООС. Во время тушения пожара, который грозил уничтожить позиции украинских военных в Луганской области, погиб старшина Артем Бондаренко.

Штаб ООС считает, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

В Харьковской области 2 сентября на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем было охвачено порядка 10 га леса.

В ГСЧС области сообщили о втором пожаре, он вспыхнул на территории Двуречанского лесничества и охватил территорию в 400 га. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобьевка. В селе Гряниковка организовали эвакуацию жителей.

По информации ГСЧС, в Харьковской области в результате пожара уничтожено 22 жилых дома в селе Горобьевка, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

Кабмин готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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