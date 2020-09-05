Бомбардировщики США летели к Крыму в сопровождении украинских истребителей – Минобороны

05.09.2020, 4:00, Новости дня

Американские бомбардировщики Boeіng В-52 Stratofortress пролетели в небе над Украиной и возле аннексированного Россией Крыма 4 сентября в сопровождении истребителей бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ Су-27 и МиГ-29. Такую информацию рассказали в Министерстве обороны Украины в Facebook.

Военные уточнили, что бомбардировщики США вылетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании утром 4 сентября, затем пролетели над территорией Европы в сопровождении истребителей военно-воздушных сил стран НАТО.

4 вересня 2020 року військові літаки ВПС США Boeіng B-52 вперше увійшли в повітряний простір України.Американські… Posted by Міністерство оборони України on Reede, 4. September 2020

“Украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, совершили сопровождение по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении”, – рассказали в Минобороны.

В министерстве добавили, что патрулирование носит плановый характер для достижения взаимной совместимости стран НАТО и партнеров. Такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем, подытожили в Минобороны Украины.

По информации главного редактора BlackSeaNews Андрея Клименко, британский самолет-разведчик Airborne Stand-Off Radar (ASTOR) был в составе подлетевшей к Крыму авиагруппы.

В мае этого года над Украиной пролетели стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 ВВС США. В полете над страной самолеты сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29.

Такие бомбардировщики уже не раз пролетали над Европой в рамках миссии НАТО. В частности, в мае американские самолеты совершили беспосадочный перелет с дозаправкой над Великобританией, сообщил сайт ВВС США в Европе и Африке.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.