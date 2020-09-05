Территорию Украинского католического университета во Львове закрыли на карантин

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05.09.2020, 4:00, Новости дня

Во Львове доступ на территорию Украинского католического университета (УКУ) открыт только для сотрудников и студентов этого вуза. Об этом 4 сентября сообщила “Четвертая студия”.

“Для безопасности гостей и сообщества университета на период карантина временно ограничен доступ на территорию и в здание университета для внешних посетителей”, – такое сообщение появилось перед университетом.

В нем отмечено, что трапезная, кафе и остальные сервисы вуза работают только для студентов и сотрудников УКУ.

По состоянию на 4 сентября в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723. Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 130 951.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, Львовская область является лидером по распространению коронавирусной инфекции, в области выявлен 15 321 заболевший, 434 человека умерли, 4683 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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