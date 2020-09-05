 

ФРС намерена долгое время жестко контролировать кредитную политику

05.09.2020, 3:05, Новости дня

Глвва Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что из-за возможного замедления темпов экономического роста, ФРС планирует долгое время жестко контролировать кредитную политику.

«Мы думаем, что ситуация будет более тяжелой – из-за тех сфер экономики, которые напрямую пострадали от пандемии», – сказал Пауэлл в интервью NPR.

Несмотря на то, что в прошлом месяце в США было создано 1,37 млн новых рабочих мест, общее количество рабочих мест, восстановленных после кризиса, составило лишь около половины от общего числа потерянных.

«Мы думаем, что экономике потребуются низкие процентные ставки, поддерживающие экономическую активность, в течение длительного периода времени … Это будет измеряться годами», – сказал Пауэлл. «Как бы долго это ни длилось, мы справимся», – резюмировал он.

В августе уровень безработицы в США снизился до 8,4% с 10,2%, зафиксированных в июле.

ФРС выпустит прогноз о будущем экономике США на своем следующем заседании, намеченном на середину сентября. Таким образом, заявление Пауэлла – это последний публичный комментарий центрального банка США до этого времени.

В марте ФРС снизила ставки почти до нуля и развернула ряд программ кредитования для поддержки бизнесов и населения. ФРС также ежемесячно скупает десятки миллиардов облигаций, чтобы рынки функционировали бесперебойно.



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