 

Цепкало объявил о подготовке уголовных дел против Лукашенко за рубежом

05.09.2020, 2:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинБывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о работе с международными юристами из США и Европы с целью подготовки уголовных дел против действующего главы республики Александра Лукашенко, «чтобы можно было судить его за рубежом».

Бывший претендент на пост президента Белоруссии сообщил о сборе «свидетельств преступлений» властей республики, передает РИА «Новости».

«Работаем с международными юристами, из США и Европы, чтобы собрать все в одно или несколько уголовных дел против (действующего президента Белоруссии Александра) Лукашенко, чтобы можно было судить его за рубежом», – сообщил Цепкало во время стрима на своем YouTube-канале.

Напомним, 15 августа Цепкало объявили в розыск в России. В тот же день он вместе с семьей уехал на Украину, после чего улетел в Польшу. В Белоруссии на Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере.

В конце августа бывший соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская объявила себя «избранным народом» президентом Белоруссии, подчеркнув, что уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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