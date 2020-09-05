Работавшие с Навальным омские врачи не нашли на своей коже отравляющих веществ

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05.09.2020, 2:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинОтравляющие вещества, об обнаружении которых в биоматериале Навального сообщил в пятницу журнал Spiegel, не найдены у омских медиков, работавших с пациентом.

«А почему тогда у нас (врачей – Прим. ВЗГЛЯД) ни у кого отравляющих веществ не нашли? Мы работали с кровью, с мочой, с кожей 44 часа. Знаете, сколько людей его (Алексея Навального – прим. ВЗГЛЯД) трогали, щупали? Много. Все живы – здоровы, ни у кого ничего не нашлось», – прокомментировал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев публикацию в немецком журнале Spiegel, передает ТАСС.

Напомним, ранее в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому оппозиционер, докладывали о том, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.



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