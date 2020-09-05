Комплекс по обработке бытовых отходов запущен в Тульской области

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05.09.2020, 0:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСовременный комплекс по обработке отходов и переработке вторсырья запущен в Тульской области в рамках национального проекта «Экология», сообщила пресс-служба правительства области.

«В Дубне начал работу современный комплекс по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) регионального оператора «МСК-НТ». Годовая мощность обработки комплекса составляет 440 тыс. тонн в год. Обслуживать круглосуточную работу предприятия будет более 100 человек. Используется современное оборудование производства ГК «Хусманн Рус», – передает сообщение ТАСС.

На предприятии производится как ручная, так и автоматизированная сортировка отходов, что позволит переработать до 70% извлекаемого из общего потока вторичного сырья. Кроме того, к 2021 году планируется открыть предприятия по переработке отходов в Туле и Узловой.

В ходе сортировки выделяется вторичное сырьё: пластик, металлы, бумага, картон, текстиль, стекло, древесная щепа. Предварительно фракции проходят ручную сортировку. Это делается, чтобы извлечь крупные куски полиэтиленовой плёнки, разорванных пакетов, куски картона и бумаги, а также стеклянную тару. Оставшийся поток отходов попадает в роторный сепаратор, который тщательно распределяет полезные фракции. Затем они накапливаются в мешках (за исключением чёрного металла) и отправляются на предприятия переработки. Отдельно работают участки дробления крупногабаритных отходов и древесины. Предварительно отходы разбирают вручную и извлекают из общей массы ТКО.

Директор тульского филиала ООО «МСК-НТ» Андрей Карпеев сообщил, что комплекс спроектирован таким образом, чтобы свести к минимуму негативное воздействие отходов на окружающую среду. Извлечение вторичного сырья для дальнейшей переработки и прессование оставшихся после сортировки «хвостов» сокращают площадь захоронения и продлевают срок эксплуатации полигона. Предприятие оснащено устройствами для вентиляции, фильтрации и очистки воздуха, что обеспечивает безопасность процесса сортировки для самих работников завода.

«Запуск комплекса по обработке отходов позволит подготовиться к поэтапному внедрению раздельного сбора отходов (РСО) в зоне обслуживания регионального оператора. Определяются контейнерные площадки в муниципальных образованиях, где возможна установка контейнеров для РСО», – сказал Карпеев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в РФ 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и только 50% будут отправляться на захоронение.



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