Житель Татарстана в магазине напал с ножом на бывшую жену

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05.09.2020, 0:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВ городе Заинск мужчина в магазине напал на свою бывшую жену с ножом и нанес ей множественные ранения, подозреваемого разыскивают, женщина находится в реанимации, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина заходит в магазин, где совершает покупки женщина, и набрасывается на нее со спины. Злоумышленник успел нанести жертве множество ударов ножом, преимущественно по спине и рукам. Затем мужчина выбежал из магазина.

«Сегодня в Заинске около 13 часов в магазине «Бристоль» мужчина напал на бывшую супругу и нанес ей несколько ударов ножом. Ранения оказались не смертельными, потерпевшая жива. На место происшествия выехал прокурор Заинска Ринат Каримов», – сказал Галиев РИА «Новости».

Между тем, по информации одного из Telegram-каналов, злоумышленник орудовал не ножом, а отверткой. Это предстоит выяснить следствию.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», расследование дела взято прокуратурой на контроль.

Отмечается, что 47-летний мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством потерпевшей. Злоумышленник объявлен в розыск. Пострадавшая госпитализирована в реанимацию, серьезных повреждений внутренних органов у нее нет.

По данным «Подъема», причиной нападения мужчины на свою 44-летнюю экс-супругу стало заявление в полицию: женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что тот изнасиловал ее. В семье между супругами были частые ссоры. По данным СМИ, несколько месяцев назад мужчина сломал жене два ребра. Сестра пострадавшей рассказала Life Shot, что мужчина часто угрожал ей и преследовал после развода.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что мужчина проник в детский сад в Воскресенске и убил работавшую там супругу на глазах у детей. Женщина скончалась на месте. Ее 53-летний супруг задержан.



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