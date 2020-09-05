Эксперты рассказали о необычном способе поиска раковых образований

05.09.2020, 0:25, Новости дня

Учеными были разработаны новые контрастные вещества для визуализации с использованием обычных красителей.

По словам специалистов, красители, которые прикреплены к наночастицам, могут контрастно выделить раковые образования. Это позволяет медикам быстрее находить клетки опухоли. Красители, которые применили ученые, обладают полезными оптическими свойствами и превосходят некоторые из клинически одобренных красителей для обработки изображений.

Определенный размер наночастиц, который был разработан командой ученых, позволяет им перемещаться по кровеносному сосуду, проникать в клетки опухоли и задерживаться там на некоторое время.