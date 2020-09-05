Росприроднадзор сообщил об удручающей картине на предприятиях «Норникеля»

05.09.2020, 0:08, Новости дня

Проверка нескольких объектов «Норникеля» показала удручающую картину, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«У нас идут проверочные мероприятия, которые поручил провести президент [Владимир Путин], и эти проверочные мероприятия, к сожалению, нам представляют удручающую картину по ряду объектов. Мы видим тенденцию, что компании есть к чему стремиться», – приводит слова Радионовой ТАСС.

Она добавила, что компания «Норникель» практикует «странную» передачу объектов от крупных собственников к более мелким.

«Мы видим одну странную тенденцию: передачу объектов от крупных собственников к своим зависимым обществам, так их назовем. С 2010 года они последовательно передавали часть объектов», – сказала Радионова.

«Норникель» также не представил план по восстановлению экологии на месте разлива дизтоплива в Норильске и не обозначил сумму предполагаемого ущерба.

«Мы предъявили расчет ущерба, ждем соответствующей реакции от компании, которая заявила, что зарезервировала деньги», – указала глава ведомства.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.