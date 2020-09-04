 

Россия ввела санкции против Порошенко

04.09.2020, 23:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинБывший президент Украины Петр Порошенко включен в список иностранных граждан, в отношении которых Правительством РФ введены специальные экономические меры.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Помимо Порошенко в список также попали солист рок-группы «Океан Эльзы», бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и депутат Верховной рады Кира Рудик.

Всего в список внесен 41 человек.

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В соответствии с ним, правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц по перечню, а также в отношении контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, определены блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации.



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