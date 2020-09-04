Опубликована «запись переговоров Германии и Польши» по Навальному

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04.09.2020, 23:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинБелорусское государственное телевидение обнародовало «запись разговора Берлина и Варшавы по ситуации с «отравлением» российского блогера Алексея Навального».

На записи представитель Германии, как утверждает белорусское ТВ, заявляет, что в случае с Навальным подтверждение его отравления не так важно, поскольку «на войне всякие методы хороши».

В свою очередь «представитель Польши» в беседе соглашается, что необходимо «отбить охоту» президенту РФ Владимиру Путину «совать нос в дела Белоруссии».

«Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России», – сказал голос, якобы принадлежащий «представителю Варшавы».

Также он признался, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался «крепким орешком».

Аудиозапись опубликована в телеграм-канале «Пул первого».

 

Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.



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