В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

04.09.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба передает ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4878 человек.

Днем ранее в Москве умерли десять пациентов с коронавирусом.

Напомним, в минувшую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что «в течение буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум» удастся «окончательно победить коронавирус».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.