В МВД Беларуси сообщили о хакерской атаке. Сайт не работает вторые сутки

04.09.2020, 22:25, Новости дня

Сайт министерства внутренних дел Беларуси не работает по техническим причинам, вероятная причина – атака хакеров. Об этом 4 сентября сообщается в Telegram-канале ведомства.

“Была предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем”, – говорится в сообщении.

Накануне на сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Скриншоты были опубликованы в Telegram-каналах. Позже сайт МВД Беларуси оказался недоступен.

В список “розыска” также включили министра внутренних дел Юрия Караева. Лукашенко и Караев обвиняются в “преступлениях против белорусского народа”. Действующего главу Беларуси, среди прочего, обвинили в “узурпации власти”.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.