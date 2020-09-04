В Узбекистане на государственном телеканале призвали к борьбе с феминизмом и гомосексуализмом

04.09.2020, 22:25, Новости дня

В Узбекистане на государственном телеканале Oʻzbekiston заявили, что феминизм и однополые отношения не присущи узбекскому обществу и призвали бороться с этими “угрозами”. Об этом сообщила узбекская служба “Радио Свобода” 3 сентября.

“В 90-минутной программе “Муносабат” канал, являющийся рупором правительства, обрушился с критикой на запущенный в социальных сетях флешмоб, организованный узбекскими девушками, которые протестуют против насилия и домашней эксплуатации”, – сообщает СМИ.

По информации “Озодлик”, флешмоб начался после нападения на 17-летнюю девушку в Фергане, которое произошло в июле. Женщины начали размещать в социальных сетях фотографии, на которых они держат плакаты с лозунгами “Женщина – не инкубатор”, “Мое тело – мое дело”, “Мои короткие шорты – не призыв к кс-кс-кс”.

Как сообщила узбекская служба “Радио Свобода”, в программе участвовали шестеро гостей, в числе которых были трое сотрудников министерства обороны страны. Никто из них не осудил нападение на девушку.

“Вместо этого они раскритиковали лозунги флешмоба и одежду в западном стиле, в которой запечатлены на фото участницы акции. Гости программы единодушно назвали это “постыдным явлением”, – отмечает “Озодлик”.