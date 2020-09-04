 

США назвали «вмешательство» РФ в выборы пересечением «красной линии»

04.09.2020, 22:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСоединенные Штаты дали понять РФ и Китаю, что вмешательство в американские президентские выборы – это «красная линия», сообщил Белый дом.

«Мы провели красную линию, мы дали ясно понять Китаю, России, Ирану и другим странам, что <…> любой, кто попытается вмешаться в американские выборы, столкнется с чрезвычайными последствиями», – сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, передает ТАСС.

По его словам, Китай проводит наиболее масштабную программу оказания влияния на США.

«Есть Китай, у которого самая масштабная программа влияния на США с политической точки зрения. Есть Иран и есть Россия. Это три страны-противника, которые стремятся нарушить наши выборы», – сообщил помощник американского лидера Дональда Трампа.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой президента Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.



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