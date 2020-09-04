 

Цены на газ в Европе достигли максимума с конца 2019 года

04.09.2020, 22:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСпотовые цены на газ в Европе за первую неделю осени выросли на 21%, достигнув максимума с конца 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

С исторического минимума в 34 доллара за тысячу кубов, который был зафиксирован 21 мая, цена голубого топлива уже выросла в 4,2 раза, достигнув отметки 142 долларов за 1 тыс. кубометров (в контракте с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF – главной площадке Европы), передает «Интерфакс».

Все лето приток сжиженного природного газа на терминалы в Европе снижался в годовом выражении: сентябрь также начался со снижения на 4%.

Напомним, в конце августа Газпром отметил восстановление цен на газ в Европе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как новый газопровод в Китай застрахует Газпром от проблем в Европе.



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