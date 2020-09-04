Министры обороны Индии и Китая провели в Москве переговоры

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04.09.2020, 22:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинГлавы оборонных ведомств Индии и Китая Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ провели встречу на полях проходящего в Москве совещания глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, сообщила пресс-служба министра обороны Индии.

«Встреча министра обороны Раджнатха Сингха с министром обороны Китая генералом Вэй Фэнхэ в Москве завершена. Встреча продолжалась в течение 2 часов 20 минут», – приводит текст сообщения ТАСС.

Переговоры глав оборонных ведомств Индии и Китая в Москве стали первой встречей представителей этих двух стран на высоком уровне после инцидента у линии фактического контроля в восточном Ладакхе. Ожидалось, что Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ обсудят ситуацию, сложившуюся в индийской союзной территории Ладакх после того, как там возникло противостояние военнослужащих Индии и Китая.

Напомним, в понедельник Минобороны Индии заявило о столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх в минувшие выходные.

В ответ официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Шуйли заявил, что индийские военные нарушили достигнутые с Китаем договоренности о сохранении статуса-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха.

После этого Китай предупредил Индию о последствиях новой пограничной войны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая.



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