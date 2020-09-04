 

В Уганде научились получать энергию из бананов

04.09.2020, 21:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинКомпания Green Heat International обеспечит африканскую страну Уганда биотопливом из экскрементов коров, бананов и угольной пыли.

Для производства биотоплива из органических материалов берут воду, навоз и мочу коровы, информирует американский канал о бизнесе CNBC. Смесь помещают в котел, который генерирует газ сразу в систему передачи на кухню.

Такой метод энергообеспечения является наиболее эффективным для страны, где большая часть населения работает в сельском хозяйстве, считает Управляющий директор компании Green Heat International Вианни Тумвезиджи.

Это особенно актуально сейчас, когда в стране наблюдается рост рождаемости и у жителей нет средств обеспечить себя дровами, которые являются дорогим сырьем в стране. 

Ранее глава Европейского агентства по вопросам предоставления убежища Нина Грегори говорила, чтовслед за пандемией коронавируса может прийти бедность, голод и нестабильность, особенно в бедных странах. Сообщалось, что РФ намерена отправку гуманитарного груза в некоторые страны Африки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Малахов попросил не приписывать его к участникам протеста на Пушкинской площади

14.08 / Белорусские ОМОНовцы опустили щиты в знак солидарности с протестующими в Минске

11.08 / Критике российской вакцины от коронавируса дано объяснение

22.08 / Fox News – назвали расистом и избили — жителю Портленда досталось от протестующих за попытку помочь женщине-трансгендеру

28.07 / В Нижнем Новгороде завели дело на «простившего» попытку изнасилования следователя

30.06 / В Госдуму внесли поправки к законопроекту о нефтеразливах

17.07 / Американская журналистка описала «ощущение чуда» от путешествия по России

17.07 / Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге

18.08 / Специалисты рассказали о методе, который предотвращает развитие депрессии

01.07 / Любимова отреагировала на смерть Проскурина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска