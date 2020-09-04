В Уганде научились получать энергию из бананов

04.09.2020, 21:48, Новости дня

Компания Green Heat International обеспечит африканскую страну Уганда биотопливом из экскрементов коров, бананов и угольной пыли.

Для производства биотоплива из органических материалов берут воду, навоз и мочу коровы, информирует американский канал о бизнесе CNBC. Смесь помещают в котел, который генерирует газ сразу в систему передачи на кухню.

Такой метод энергообеспечения является наиболее эффективным для страны, где большая часть населения работает в сельском хозяйстве, считает Управляющий директор компании Green Heat International Вианни Тумвезиджи.

Это особенно актуально сейчас, когда в стране наблюдается рост рождаемости и у жителей нет средств обеспечить себя дровами, которые являются дорогим сырьем в стране.

Ранее глава Европейского агентства по вопросам предоставления убежища Нина Грегори говорила, чтовслед за пандемией коронавируса может прийти бедность, голод и нестабильность, особенно в бедных странах. Сообщалось, что РФ намерена отправку гуманитарного груза в некоторые страны Африки.