TCL представила дисплей нового поколения NXTPAPER
04.09.2020, 21:40, Новости дня
Состоялась официальная презентация дисплея NXTPAPER, разработанного специалистами компании TCL. По словам специалиста, данное устройство относится к новому поколению экранов, основное преимущество которых – намного меньшее негативное влияние на зрение человека.
В подтверждение разработчик продемонстрировал сертификат, полученный в немецкой лаборатории из Рейна. Документ свидетельствует о максимальной безопасности дисплея для здоровья глаз.
Китайская компания рассчитывает, что такие дисплеи заинтересуют многих производителей мобильных и настольных гаджетов. В частности, их уже планируют устанавливать на новые модели планшетов, а также использовать при выпуске электронных книг.
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