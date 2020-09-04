TCL представила дисплей нового поколения NXTPAPER

04.09.2020, 21:40, Новости дня

Состоялась официальная презентация дисплея NXTPAPER, разработанного специалистами компании TCL. По словам специалиста, данное устройство относится к новому поколению экранов, основное преимущество которых – намного меньшее негативное влияние на зрение человека.

В подтверждение разработчик продемонстрировал сертификат, полученный в немецкой лаборатории из Рейна. Документ свидетельствует о максимальной безопасности дисплея для здоровья глаз.

Китайская компания рассчитывает, что такие дисплеи заинтересуют многих производителей мобильных и настольных гаджетов. В частности, их уже планируют устанавливать на новые модели планшетов, а также использовать при выпуске электронных книг.