В ЦСКП обсудили цели устойчивого развития России

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04.09.2020, 21:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЦентр социально-консервативной политики в пятницу провел круглый стол по теме «Устойчивое развитие как объединяющая идея: особенности и задачи общественной консолидации».

В дискуссии приняли участие эксперты в области целей устойчивого развития, представители общественных и экспертных сообществ, органов государственной власти, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники мероприятия обсудили наиболее значимые и острые вопросы развития идеологии устойчивого развития, процесса достижения и соотнесения национальных целей развития и целей устойчивого развития.

Кроме того, в рамках конференции прозвучал ряд инициатив, среди которых предложение координатора проекта «Гражданский экзамен» Алексея Короткевича активизировать работу Форума «Устойчивое развитие» на территории СНГ, а также более широко привлечь коллег из Белоруссии к форуму «Устойчивое развитие», который пройдет в Санкт-Петербурге в конце сентября.

Заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Наталья Рязанова предложила продолжить обсуждение недавно презентованного добровольного национального обзора достижения ЦУР в РФ на площадке Общественной палаты, а также создать ежегодник о целях устойчивого развития в общественной повестке. Такая работа может быть продолжена в ЦСКП.

Ряд экспертов обратили внимание на то, что сегодняшние ЦУР и их показатели мало взаимоувязаны с национальными целями. Как отметил эксперт ЦСКП Сергей Касьянов, практика формирования добровольного национального обзора достижения ЦУР показала, что в этой работе мало себя проявили федеральные органы исполнительной власти.

«Предлагаю выйти с инициативой и при полпредстве каждого федерального органа создать комиссию по реализации повестки, чтобы данные показатели не только обсуждались, но и дальше могли лечь в основу стратегических документов развития. Предлагаю данную повестку изложить в документах правящей партии. Для того чтобы это все объединить в единый информационный ресурс предлагаю создать единую национальную информационную систему по внедрению повестки устойчивого развития», – сообщил он.

Идею создания понятной технологической платформы для взаимодействия всех участников достижения целей развития и создания более удобного механизма взаимодействия органов власти, бизнеса и граждан также поддержал президент Центра социально-консервативной политики Северо-Запад Игорь Шувалов.

Руководитель исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин отметил, что пока что понятие устойчивого развития многим непонятно, а его многогранность и сложность мешает стать устойчивому развитию объединяющей идеей. Он также отметил, что достаточно часто понятие, обозначающее правильные идеи, в общественной дискуссии меняет свою суть из-за «эрозии». «Большие риски, что устойчивое развитие тоже уйдет в понимание очень практичного толка в духе «не надо нам никаких революций», безе резких рывков. Есть те, кому нужно, чтобы это широкое понятие сошло к такому узкому смыслу», – рассказал он.

Председатель экспертного совета Центра гуманистической экологии и культуры Александр Рудаков поддержал тезис о том, что тема устойчивого развития действительно достаточно сложна с точки зрения платформы для общественной консолидации, но отметил, что она имеет свой потенциал как фактор консолидации элит.

«Устойчивое развитие предполагает стабильность, при этом не предполагающую консервацию, а предполагающую движение. Каждая отдельная ЦУР предполагает, что что-то будет улучшаться», – сообщил Рудаков, добавив, что крупному бизнесу нужно более активно вникать в свой вклад в устойчивое развитие и более широко рассказывать об этом.



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