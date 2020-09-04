 

Президент Германии призвал не проявлять враждебность к россиянам

04.09.2020, 21:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не проявлять враждебность к российскому народу, несмотря на непростую ситуацию в связи с госпитализацией Алексея Навального.

«Германия не хочет враждебности по отношению к РФ или русскому народу», – передает слова президента ФРГ портал RP Online.

Штайнмайер отметил, что после инфидента с Навальным считает сотрудничество с Россией сложным. По его словам, этот случай является «тяжелым бременем» для доверия к российскому руководству.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

в Белом доме заявили о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против РФ из-за ситуации с Навальным.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Шахов призвал Кабмин провести в Украине аудит заводов, где хранится нитрат аммония

06.07 / Круизное сообщение между Россией и Абхазией не возобновят до конца года

28.07 / Анонсирован запуск поездов из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону

06.07 / Израиль ответил на ракетные удары палестинских радикалов

22.08 / Лукашенко назвал фейками 60% видео с пострадавшими во время протестов

27.08 / Букеровскую премию получила писательница из Нидерландов

15.07 / В Госдуму внесли проекты о наказании за попытки отчуждения территорий России

30.07 / В формировании кровеносных сосудов помогает экстракт голубики

13.07 / В Хабаровске задержали протестующего с ножом

11.08 / Швеция скептически отнеслась к российской вакцине от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска