Ивано-Франковский горсовет подал иск в суд на Кабинет Министров Украины

04.09.2020, 21:00, Новости дня

Ивано-Франковский городской совет подал иск в Окружной административный суд Киева на Кабмин Украины в связи с внесением города в “красную” зону карантина. Об этом 4 сентября на брифинге, запись которого опубликована в Facebook, заявил мэр Руслан Марцинкив.

По информации мэра, иск был подан 3 сентября.

“Хочется, чтобы власть не играла в политические игры и не наказывала города, где нет влияния правящей партии. Просим отменить незаконные решения”, – сказал Марцинкив.

Он пообещал, что в понедельник комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о возобновлении учебного процесса в школах и детских садах города.

“Будет принято решение о том, чтобы с 13 сентября наши дети пойдут в школы и детские сады. Мы приняли решение о продлении каникул, но дальше мы не можем работать без школ и детских садов”, – заявил мэр.

Оперативно про стан справ 04.09.2020 Posted by Руслан Марцінків on Reede, 4. September 2020

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое начало действовать 31 августа. Ивано-Франковск попал в “красную” зону.

28 августа Марцинкив назвал “политическим” решение отнести Ивано-Франковск к “красной” зоне по коронавирусу и призвал президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительство пересмотреть его.

31 августа в Ивано-Франковске школам продлили летние каникулы до 11 сентября из-за пандемии COVID-19.

3 сентября государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. В “красную” зону попали: Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.