 

Медиков наказали за констатацию смерти «ожившей» в морге женщины

04.09.2020, 20:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВ Курской области медработников, констатировавших смерть пожилой пациентки, которая затем очнулась в морге, привлекли к дисциплинарной ответственности, информирует администрация региона.

«Эксперты пришли к выводу, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в Горшеченской ЦРБ. В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Администрация области также сообщила, что главный врач больницы Роман Кондратенко «по собственному желанию написал заявление на отпуск с последующим увольнением с 10 сентября».

По информации областной администрации, 81-летняя женщина была перевезена в Курскую областную клиническую больницу, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Пациентка умерла 18 августа вечером.

В августе СМИ сообщали, что в Курской области женщина, которую в больнице посчитали умершей, очнулась в морге. Региональное правительство инициировало собственную проверку по факту происшествия.

На следующий день Следственный комитет в Курской области начал проверку после сообщений об «ожившей» в морге районной больницы пациентке.

Племянница женщины сообщала, что пенсионерку прооперировали из-за ухудшавшегося состояния. Ей сообщили о смерти тети после операции, однако на следующий день медики заявили, что пациентка жива.

Позже правительство Курской области сообщило, что 81-летняя женщина скончалась в больнице.



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