В США придумали Bluetooth-клавиатуру из бумаги

04.09.2020, 20:15, Новости дня

Современные технологи делают чудеса. Убедиться в этом можно на примере изобретения американских инженеров из Университета Пердью, которые научились распечатывать на обычной бумаге Bluetooth-клавиатуру.

Поверхность покрывается особым слоем вещества, насыщенного фтором, сообщают специалисты. В результате прямо на листе появляются участки, способные автономно поддерживать связь по Bluetooth. Легонько нажимая на них пальцем, человек передает достаточно энергии, чтобы на основное устройство потупил соответствующий сигнал.

Самое интересное, что для работы такой клавиатуры не нужны никакие внешние источники питания. Разработчики считают, что сфера применения их изобретения может оказаться очень широкой. Можно создавать умную упаковку, например.