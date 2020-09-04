Ученые оценили влияние авиации на климат

04.09.2020, 20:15, Новости дня

Углекислый газ оставляет всего одну треть во вредных выбросах авиатранспорта в атмосферу. А две трети парниковых газов – это окись азота, метан, а также газы с содержанием фтористых соединений.

Об этом говорится в отчете о результатах исследования, произведенного на международном уровне. В процессе анализа были взяты данные за период с 2000 по 2018 год.

Исследователи также установили, что авиационная отрасль ответственна за 3,5% всех выбросов парниковых газов на планете. Кроме того, ее доля в этом процессе удвоилась за последние два десятилетия из-за существенного увеличения рейсов из Азии в Америку и Европу. Также специалисты отметили, что только самолеты оставляют конденсационные следы высоко в атмосфере. Насколько это опасно для экологии, пока до конца неизвестно.