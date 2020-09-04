 

Задержаны бывший и нынешний главы погранохраны Латвии

04.09.2020, 20:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВ Латвии задержали бывшего главу погранохраны Нормундса Гарбарса по подозрению в нарушениях обустройства границы с Россией и Белоруссией. Также в статусе подозреваемого находится действующий глава госпогранслужбы республики Гунтис Пуятс.

Гарбарса задержало бюро внутренней безопасности. Экс-главу погранохраны подозревают в преступлениях, совершенных в процессе обустройства инфраструктуры на границе Латвии с Россией и Белоруссией, передает «Sputnik Латвия».

В бюро сообщили, что произведенные работы по созданию инфраструктуры могут не соответствовать технической спецификации, на приграничной полосе велась самовольная вырубка леса. На предприятии, обустраивавшем границу, есть признаки преступно нажитых средств, уверены в бюро.

Гарбарс уволился из Госпогранохраны в январе 2019 года. Его переназначили на этот пост в 2016 году, срок его полномочий истекал в 2021, но по достижении пенсионного возраста чиновник ушел в отставку досрочно.

Бюро внутренней безопасности также задерживало действующего главу госпогранслужбы Гунтиса Пуятса, позднее стало известно, что его отпустили, но запретили исполнять служебные обязанности. Пуятс находится в статусе подозреваемого, преступление связано со строительством инфраструктуры на границе Латвии и России.

Адвокат Алла Юраша уточнила, что у Пуятса проходил обыск, но ничего существенного изъято не было, пишет Delfi.

Также задержаны два работника дорожно-строительного предприятия Igate. В фирме подтвердили данные о задержании, сообщив, что оба работника занимались обустройством приграничной полосы.

«Некоторое время назад Бюро внутренней безопасности запросило информацию об этом проекте, и Igate предоставило все данные», – сказал представитель предприятия Янис Стундиньш.

В 2019 году сильный ветер в Эстонии повалил деревья на опытном трехкилометровом участке линии на границе с Россией, из-за чего упала уже отстроенная часть забора, а также была выведена из строя инфраструктура и стали непроходимыми линии патрулирования.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Число выявленных случаев коронавируса в РФ второй день подряд составило менее 7 тыс.

20.07 / В России активист задел полицейского украинским флагом. Возбудили уголовное дело

20.07 / Турция начала геологоразведочные работы в Черном море

04.08 / Фаучи считает, что школы и колледжи в США могут открыться

16.08 / В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

06.08 / Красавица с роскошной фигурой, в которую я влюбился сразу и навсегда, – мой идеал женщины – оказалась женой моего друга Бенкендорфа

03.07 / ЦИК подвел итоги голосования по поправкам в Конституцию

07.07 / Пушков оценил слова главкома ВМС Украины о войне с Россией

31.07 / Обама раскритиковал Трампа на похоронах Джона Льюиса

06.07 / Мосгорсуд не продлил арест расстрелявшему коллег полицейскому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска