Задержаны бывший и нынешний главы погранохраны Латвии

04.09.2020, 20:08, Новости дня

В Латвии задержали бывшего главу погранохраны Нормундса Гарбарса по подозрению в нарушениях обустройства границы с Россией и Белоруссией. Также в статусе подозреваемого находится действующий глава госпогранслужбы республики Гунтис Пуятс.

Гарбарса задержало бюро внутренней безопасности. Экс-главу погранохраны подозревают в преступлениях, совершенных в процессе обустройства инфраструктуры на границе Латвии с Россией и Белоруссией, передает «Sputnik Латвия».

В бюро сообщили, что произведенные работы по созданию инфраструктуры могут не соответствовать технической спецификации, на приграничной полосе велась самовольная вырубка леса. На предприятии, обустраивавшем границу, есть признаки преступно нажитых средств, уверены в бюро.

Гарбарс уволился из Госпогранохраны в январе 2019 года. Его переназначили на этот пост в 2016 году, срок его полномочий истекал в 2021, но по достижении пенсионного возраста чиновник ушел в отставку досрочно.

Бюро внутренней безопасности также задерживало действующего главу госпогранслужбы Гунтиса Пуятса, позднее стало известно, что его отпустили, но запретили исполнять служебные обязанности. Пуятс находится в статусе подозреваемого, преступление связано со строительством инфраструктуры на границе Латвии и России.

Адвокат Алла Юраша уточнила, что у Пуятса проходил обыск, но ничего существенного изъято не было, пишет Delfi.

Также задержаны два работника дорожно-строительного предприятия Igate. В фирме подтвердили данные о задержании, сообщив, что оба работника занимались обустройством приграничной полосы.

«Некоторое время назад Бюро внутренней безопасности запросило информацию об этом проекте, и Igate предоставило все данные», – сказал представитель предприятия Янис Стундиньш.

В 2019 году сильный ветер в Эстонии повалил деревья на опытном трехкилометровом участке линии на границе с Россией, из-за чего упала уже отстроенная часть забора, а также была выведена из строя инфраструктура и стали непроходимыми линии патрулирования.