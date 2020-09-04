Российский премьер посетил Беларусь на фоне протестов

04.09.2020, 20:05, Новости дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры в Беларуси, где с 9 августа почти ежедневно идут беспрецедентные массовые протесты против президента Александра Лукашенко.

Россия, долгие годы продвигающая укрепление экономической и политической интеграции с соседним государством, несмотря на сложности в отношениях с его лидером, внимательно следит за развитием событий в Беларуси.

Протесты и их подавление сорвали наметившееся сближение Лукашенко с Западом, которое белорусский президент использовал в качестве противовеса Москве.

Стороны заявили, что однодневный визит Мишустина в Минск был посвящен экономическим и энергетическим вопросам. Во время встречи с Лукашенко Мишустин отметил прогресс в укреплении союзного соглашения двух стран, предусматривающего тесные политические, экономические и военные связи.

По словам официальных лиц, визит готовит почву для запланированной встречи между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным, которая должна пройти в ближайшие две недели.

Кроме того, 4 сентября Россию посетит министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

«Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули», – сказал Лукашенко после встречи с российским премьер-министром, очевидно, имея в виду граничащие с Беларусью европейские страны.

Белорусский лидер добавил, что две «братские страны» должны извлечь из этого «урока» соответствующие выводы и достичь договоренности по вопросам, которые раньше вызывали разногласия.

В ответ на визит Мишустина оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что любые договоренности между Лукашенко и Россией недействительны.

«Суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии», – написала она в своем канале в Telegram.