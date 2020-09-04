В Верховной Раде поддержали белорусскую оппозицию

04.09.2020, 20:05, Новости дня

КИЕВ – Украинские народные депутаты в совместном заявлении выразили солидарность с Беларусью и отметили единение между народами, а «не с диктатором».

Как сообщает Интернет-портал Хартия’97, в украинском парламенте прошла акция солидарности народных депутатов от фракций «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Голос», «Батькивщина», «За будущее».

Они вывесили бело-красно-белые флаги в Верховной Раде Украины и выступили с поддержкой белорусского народа и проведения свободных выборов в Беларуси.

«Сябры, Украина с вами! Сегодня вы боретесь не просто за демократию и свободу в Беларуси, а за само существование вашей страны. Диктатор Лукашенко сливает вашу страну Путину. Этого нельзя допустить», – сказал народный депутат Алексей Гончаренко, выступая с трибуны в Верховной Раде.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько отметила, что свобода и человеческое достоинство не имеют государственных границ и геополитических предпочтений.

«Потому независимо от нашей партийной принадлежности, мы должны быть вместе с белорусским народом, защищая его свободу», – отметила Елизавета Ясько.

Украина жестко будет реагировать на недружественные действия белорусских властей, а не на слова, хотя они будут получать надлежащий ответ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, 4 сентября, сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«Мы будем жестко реагировать на действия Беларуси, а не на слова Беларуси … Посла Беларуси мы вчера не вызвали … На каждую риторику будет ответ словесный, а на каждое действие будет уже ответ действенный. Например, когда Беларусь отдала «вагнеровцев» России, это было ключевым моментом для принятия мной решения о вызове посла (Украины – «Укринформ».) на консультации, а уже те недружественные заявления, которые звучали, были дополнительными аргументами, но не основным аргументом. Поэтому на слова будем реагировать словами, а на действия будем реагировать действиями», – сказал Кулеба.

Министр сообщил, что посол Украины в Беларуси Игорь Кизим до сих пор находится на консультациях в Киеве и на этой неделе участвовал в совещании по поводу отношений с Беларусью в Верховной Раде Украины.

Как сообщает Украинская служба «Радио Свобода» 4 сентября, 106 членов Европейского парламента обратились к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula Gertrud von der Leyen) с требованием ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Мы, члены Европейского парламента, которые поставили свою подпись ниже, пишем, чтобы выразить наше глубокое беспокойство из-за намерения не включать имя Александра Лукашенко в перечень лиц, которые попадут под санкции за их роль и ответственность за насилие, репрессии и фальсификации на выборах», – говорится в письме, которое есть в распоряжении «Радио Свобода».

Верховенство права невозможно разменять

Народный депутат фракции «Европейская солидарность», председатель межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко отмечает, что постановление о непризнании результатов выборов в Беларуси до сих не вынесено на рассмотрение Верховной Рады. О подготовке подобного документа в поддержку белорусской оппозиции он заявлял несколько недель назад.

«Несмотря на то что сегодня к нашей акции присоединилось много депутатов от «Слуги народа», украинское руководство продолжает занимать позицию “страуса”, и к сожалению, из всех стран-соседей Беларуси осталось только два парламента, которые не приняли похожего заявления в защиту белорусских протестов – это Госдума России и Верховная Рада Украины», – говорит Алексей Гончаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что, тогда как Европарламент, Сеймы Литвы и Польши поддержали демократический процесс в Беларуси, украинская власть продолжает делать вид, что происходящее в соседней стране «это не о нас, и не о наших соседях».

На вопрос о том, что Украина и Беларусь имеют крепкие экономические связи, которые могут влиять на политику официального Киева, он отмечает, что «верховенство права, демократия незыблемы, их невозможно ни на что разменять».

О стратегии в отношении Беларуси

Эксперт программ международной и внутренней политики украинского Института будущего Игорь Тышкевич отмечает, что украинская власть не имеет выработанной стратегической линии, не только по отношению к Беларуси, но и к другим соседним странами на перспективу в десять лет.

«Любой политическая кризис, изменение баланса сил, не важно будет Лукашенко или нет, предусматривает работу с разными политическими элитами. В Украине такого подхода к Беларуси нет. Потому в Украине нет политического понимания, что делать с Беларусью с учетом построения евроинтеграционной модели в Украине, или понимания, какое место в украинских политических ценностях должны занимать отношения с Минском», – говорит Игорь Тышкевич корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Отсутствие подобной стратегии, по его словам, не дает понимания о том, «что мы хотим в результате получить от сотрудничества с Беларусью?»

«В моральной сфере – проявления солидарности к жертвам насилия, это нормально. Но сегодня в Украине мы видим внутриполитический подтекст поддержки событий в Беларуси. В Верховной Раде очень долго создавали группу в поддержку Беларуси, но до конца она не оформлена», – подчеркивает Игорь Тышкевич.