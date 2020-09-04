 

Помпео заявил о «планах» РФ и Китая вмешаться в президентские выборы США

04.09.2020, 19:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинРоссия и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов, которые пройдут в начале ноября, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«У них разные подходы. Это несомненно. Но они одинаково намерены вмешаться и повлиять на наши выборы, и наши усилия направлены на конкретные модальности, которые они используют, чтобы попытаться дать этому отпор», – сообщил Помпео в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, передает РИА «Новости».

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.

Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.



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