 

“Никакого “сделано в СССР”. Для киевского метро купят 50 новых вагонов – директор метрополитена

04.09.2020, 19:35, Новости дня

Киевское метро обновит подвижной состав 50 новыми вагонами, об этом 4 сентября написал в Facebook директор КП “Киевский метрополитен” Виктор Брагинский.

“Вчера Киевсовет наконец предоставил гарантии ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития. – ГОРДОН) для заключения сделки. В целом проект рассчитан на €50 млн”, – отмечено в посте.

Брагинский пообещал, что все вагоны будут абсолютно новыми и комфортными.

“Никакого “сделано в СССР”. Современный подвижной состав намного лучше: он способен развивать большую скорость при меньших затратах электричества”, – подчеркнул директор метрополитена.

Он отметил, что покупка и оборудование вагонов – это рабочие места. 

“Уверен, что мы таким образом можем поддержать национального производителя. В конце концов, это хороший сигнал для других партнеров. Нам доверяет один из крупнейших инфраструктурных инвесторов Европы”, – считает Брагинский.

День варто починати з приємних новин, тим паче вони у нас є. Пам’ятаєте я казав про угоду з Європейським банку…

Posted by Брагінський Віктор on Reede, 4. September 2020

По информации директора Киевского метрополитена, в последние годы было заменено или модернизировано 185 вагонов, что составляет 22,5% всего парка.

Когда новые вагоны поступят в Киев, он не уточнил.

Киевский метрополитен был открыт в 1960 году, он стал третьим по счету метрополитеном СССР после московского и ленинградского. В киевском метро 52 станции, длина сети составляет более 69 км.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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