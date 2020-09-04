 

Шкарлет ошибся, отвечая на вопрос, сколько в Украине учителей. В Раде премьера призвали искать нового министра

04.09.2020, 19:35, Новости дня

Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет ошибся, когда в эфире телеканала “1+1” 3 сентября отвечал на вопрос, сколько в Украине работает учителей. 

Шкралет заявил, что в Украине 123 тысячи учителей. 

Соучредитель общественных организаций “Родительский контроль” и “Смарт образование” Иванна Коберник, которая тоже присутствовала в студии, сразу же поправила чиновника.

“Учителей – 440 тысяч. Временно исполняющий обязанности министра не знает количество учителей”, – возмутилась Коберник. 

Шкралет повторил: “Ой, 440 тысяч, да”. 

Во время часа вопросом к правительству 4 сентября народный депутат от “Голоса”, бывший заместитель министра образования Инна Совсун упомянула этот эпизод, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Продолжая тему о цирке… Скоро заканчивается испытательный срок временно исполняющего обязанности министра образования и науки. Я бы рекомендовала вам уже искать нового министра, потому что действующий вчера на эфире не смог ответить на вопрос, сколько у нас учителей в стране”, – обратилась Совсун к премьер-министру Денису Шмыгалю. 

Глава правительства на эту реплику не ответил. 

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технологического университета. В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании “Свобода” он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета. 

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила врио министра в плагиате как минимум трех научных работ.  40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет “доказательно признан плагиатором” и нарушителем норм академической добродетели. Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах.

Шмыгаль говорил, что у Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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