Зеленский решил выступить в ГА ООН

04.09.2020, 19:08, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский намерен выступить на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в сентябре в режиме онлайн.

«Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня», – сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступит на ГА ООН 22 сентября.

В мае генсек ООН Антониу Гутерреш предложил провести Генассамблею ООН в сентябре без личного участия лидеров государств, глав правительств и министров стран из-за пандемии коронавируса.