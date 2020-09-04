 

Израиль захотел наладить дипломатические отношения с Косово

04.09.2020, 19:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинИзраиль решил установить дипломатические отношения с непризнанным Косово, об этом сообщила пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что в продолжение совещаний, проводившихся в прошедшие сутки при участии МИД, Совета национальной безопасности и других органов, Израиль и Косово установят дипломатические отношения», – говорится в сообщении.

В связи с этим Сербия перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим. Это произойдет до июля 2021 года, добавили в пресс-службе, передает РИА «Новости». 

В пятницу Белый дом объявил, что Сербия и непризнанное Косово смогли прийти к договоренностям о нормализации отношений в сфере экономики после переговоров в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны подписали соответствующие документы.



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