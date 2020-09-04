 

Москва заявила о безосновательности отдельного заседания СБ ООН по Белоруссии

04.09.2020, 18:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСитуация в Белоруссии не отличается от протестов в Соединенных Штатах и во Франции, но из-за них встреча СБ ООН не созывалась, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Заседание по Белоруссии не имеет отношения к повестке СБ ООН, ситуация там не угрожает международному миру и безопасности, подчеркнул Полянский, передает РИА «Новости».

«Мы призываем всех прекратить какое-либо вмешательство во внутренние дела Белоруссии и прекратить навязывать любые политические решения или (свое) посредничество этой стране и ее лидерам», – сказал Полянский на неофициальном заседании СБ ООН по «формуле Арриа», инициированном Эстонией.

Европейские страны вместо обеспечения диалога в Белоруссии заняли одну из сторон конфликта, отметил Полянский.

По его мнению, на подобных встречах СБ ООН должно обсуждаться вмешательство третьих стран во внутренние дела Белоруссии с целью смены власти, информирует ТАСС.

На заседании СБ ООН спецдокладчик Организации по правам человека Анаис Маран рекомендовала сформировать независимый международный механизм для расследования преступлений в Белоруссии.

Полиция в Белоруссии применяла «чрезвычайную и неоправданную» силу для задержания демонстрантов, журналистов и прохожих, уверена Маран.

«Я рекомендую сформировать независимый международный механизм, чтобы расследовать эти преступления, и призываю власти сотрудничать с ним, также как и с особыми процессами ООН, и в частности, моей сферой компетенции», – отметила она.

Зампостпреда Германии при ООН Гюнтер Шауттер заявил, что ЕС готов помочь в установлении диалога между властями и оппозицией в Белоруссии.

«Евросоюз договорился о введении четко выверенных санкций против тех, кто несет ответственность за жестокость полиции. В Евросоюзе мы пересматриваем отношения с Белоруссией, наш фокус будет на поддержании людей и уважении прав человека», – добавил дипломат.

В пятницу бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась в ООН с просьбой послать в республику мониторинговую миссию.



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