SpaceX провела второе успешное летное испытание корабля Starship. Видео

04.09.2020, 18:14, Новости дня

29 мая четвертый прототип звездолета нового поколения Starship потерпел катастрофу на тестах. Ранее прототипы взрывались на полигоне в ноябре 2019-го, феврале и апреле 2020 года.

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно намечен на 2022 год. Летом 2016-го Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

В июне 2020 года создатель SpaceX называл Starship приоритетом компании.

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Видео: CNET Highlights / YouTube