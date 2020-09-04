SpaceX провела второе успешное летное испытание корабля Starship. Видео
04.09.2020, 18:14, Новости дня
29 мая четвертый прототип звездолета нового поколения Starship потерпел катастрофу на тестах. Ранее прототипы взрывались на полигоне в ноябре 2019-го, феврале и апреле 2020 года.
Запуск Starship с грузом на Марс предварительно намечен на 2022 год. Летом 2016-го Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.
В июне 2020 года создатель SpaceX называл Starship приоритетом компании.
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Видео: CNET Highlights / YouTube
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