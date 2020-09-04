“Ситуация могла быть спровоцирована диетой, алкоголем, стрессом или солнцем”. Главный омский токсиколог отрицает отравление Навального

04.09.2020, 18:14, Новости дня

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у отравленного российского политика Алексея Навального были проблемы с пищеварением из-за диеты. Его видеокомментарий 4 сентября опубликовало в YouTube агентство ТАСС.

Навальный с 20-го по 22 августа находился в больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске, где работает Сабаев.

Врач сказал, что не считает случай с Навальным “уникальным в клиническом плане”.

“Данные анамнеза, то есть история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней. Проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и какие-то диеты, что связано с похудением, снижением массы тела”, – заявил Сабаев.

По его словам, изменения в организме Навального начали формироваться “накануне, за несколько часов, даже я бы сказал, за несколько дней до поступления”.

Сабаев предположил, что данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами.

“Она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением. Она даже могла спровоцироваться температурным фактором – то есть длительное пребывание на солнце, предположим, или наоборот, в переохлаждении. Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака”, – цитирует его “Русская служба BBC”.

Министерство здравоохранения Омской области также распространило пресс-релиз с комментарием Сабаева. В нем сообщается, что лаборатории Омска и федеральные лаборатории провели все необходимые исследования биологических материалов, взятых у Навального.

“Это были не простые исследования – искались как сами возможные вещества, так и продукты распада. Но ничего найдено не было. Мы можем с уверенностью говорить, что отравления не было”, – заявил врач.

По его словам, у Навального был высокий уровень сахара в крови, диастазы в моче и амилазы в сыворотке крови, а “все эти параметры никаким образом с “Новичком” не связаны и ничего общего с ним не имеют”. Сабаев заявил, что почки, легкие и печень политика не были повреждены, а это значит, что никаких токсикантов в организме пациента не было.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ. Врачи не исключили “долгосрочных последствий его отравления”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В МИД РФ сказали, что заявления Германии не подкреплены фактами, а Генпрокуратуре РФ сообщили, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела.

Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что следы вещества группы “Новичок” обнаружены в образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

Российский ученый, один из разработчиков “Новичка” Вил Мирзаянов предположил, что против политика могли применить “Новичок” под кодовым названием А-261 – это твердое вещество, возможно, в виде порошка. По словам Мирзаянова, достаточно нескольких миллиграммов, чтобы убить им человека.