“Dastish fantastish”. Виталий Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото

04.09.2020, 18:14, Новости дня

Украинский боксер Владимир Кличко 2 сентября в рамках Ukrainian Fashion Week вышел на подиум в роли модели, одетый в форму муниципальной охраны. Фотографии спортсмена, идущего по подиуму, обнародованы на сайте организаторов показов.

Фото: fashionweek.ua

“На главном подиуме Ukrainian Fashion Week был представлен совместный проект муниципальной власти Киева и Украинской Недели Моды – Spesial project dastish fantastish, Kir-Khartley, Roussin, Yadviga Netyksha for Kyiv”, – говорится в публикации.

Инициатором проекта по разработке нового дизайна формы для работников муниципальной охраны столицы является мэр города Владимир Кличко.

Организаторы отметили, что представленные на подиуме модели были созданы специально для шоу, но могут быть адаптированы к реальной жизни.

2 вересня на головному подіумі Ukrainian Fashion Week було презентовано незвичайну колаборацію ­– спільний проєкт… Posted by Ukrainian Fashion Week on Neljapäev, 3. September 2020

Неделя моды в Киеве стартовала 31 августа. Закрытие Ukrainian Fashion Week и награждение победителей состоялось 3 сентября. Шоу транслировалось на официальном сайте организаторов.

Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64-х поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).