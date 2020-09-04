МАГАТЭ заявило о 10-кратном превышении обговоренных объемов урана в Иране

04.09.2020, 18:08, Новости дня

Запасы обогащенного урана в Иране в 10 раз превысили обговоренные объемы, завили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

После посещения спорного объекта в Иране МАГАТЭ заявило, что запасы обогащенного урана в стране выросли на 534 килограмма, теперь они насчитывают 2 т. 105,4 килограмма, передает РИА «Новости». Это превышает обговоренный в 2015 году объем в 10 раз.

После того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Госсекретарь США Майкл Помпео передавал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана. Члены Совбеза заявили, что США не имеют права требовать от СБ ООН восстановить санкции против Ирана.