Россия запланировала отправку гуманитарного груза в страны Африки

04.09.2020, 17:48, Новости дня

Россия окажет гуманитарную помощь жителям Центральноафриканской Республики, населению республики Конго и республики Зимбабве, информирует МЧС.

«5 сентября самолетом Ил-76 МЧС РФ планируется доставить гуманитарную помощь населению Центральноафриканской Республики, Республики Конго и Республики Зимбабве. Гуманитарная помощь будет оказана в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россия направит в страны Африки средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства. Общий объем средств – 25 тонн.

Напомним, РФ оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина).