 

США частично приостановили помощь Эфиопии

04.09.2020, 17:20, Новости дня

Соединенные Штаты частично приостановили финансовую помощь Эфиопии, связав это решение с отсутствием прогресса в переговорах с Суданом и Египтом по поводу новой плотины на реке Нил.

Государственный департамент заявил, что Вашингтон обеспокоен спором из-за решения Эфиопии продолжить заполнение водохранилища за 145-метровой плотиной гидроэлектростанции, которая, по словам расположенных ниже по течению стран, угрожает их водоснабжению.

«В связи с односторонним решением Эфиопии заполнить «Плотину великого возрождения Эфиопии» без договоренности с Египтом и Суданом, госсекретарь по указанию президента решил приостановить оказание помощи Эфиопии в некоторых сферах», – говорится в сообщении ведомства.

В Госдепартамент не уточнили, на какой объем помощи и на какие программы или проекты распространяется данное решение.



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