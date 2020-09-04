НАТО: Россия должна сотрудничать в расследовании отравления Навального

04.09.2020, 17:20, Новости дня

В пятницу союзники по НАТО договорились, что Россия должна в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в проведении беспристрастного расследования отравления лидера оппозиции Алексея Навального, заявил глава альянса, Йенс Столтенберг.

В Германии, где Навальный находится в больнице, заявили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом советского производства типа «Новичок».

Россия до сих пор не возбудила уголовное дело и заявила об отсутствии доказательств преступления.

«Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является неприемлемым нарушением международных норм и правил, – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, –

Союзники по НАТО согласны с тем, что к России теперь есть серьезные вопросы, на которые она должна ответить. Российское правительство должно в полной мере сотрудничать с ОЗХО в проведении беспристрастного международного расследования», – сказал он, сообщая о встрече с представителями альянса.

Заявление Германии на этой неделе о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом, повысило вероятность дальнейших санкций Запада против Москвы.

Столтенберг сказал, что союзники по НАТО призвали Москву предоставить ОЗХО полную информацию о программе «Новичок».

«Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности. Мы снова и снова видим, как лидеры оппозиции и критики российского режима подвергаются нападениям и возникает угроза их жизни. Некоторые даже были убиты», – сказал он.

Описывая дело Навального как «посягательство на фундаментальные демократические права», а также на жизнь отдельного человека, Столтенберг сказал, что союзники по НАТО будут продолжать консультироваться по этому инциденту и «рассматривать последствия».