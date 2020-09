Independent – учёные установили, как Луна стала «ржаветь» из-за Земли

04.09.2020, 16:31, Новости дня

Учёным Гавайского университета наконец удалось объяснить, откуда на Луне появилась ржавчина, обнаруженная там ранее индийским зондом «Чандраян-1», пишет The Independent. Как заключили исследователи, кислород, необходимый для образования ржавчины, «мигрирует» на Луну с Земли.



Reuters

Учёные обнаружили, что Луна «ржавеет» и что этот процесс отчасти провоцирует Земля, пишет The Independent. По данным британской газеты, к таким выводам пришли исследователи из Гавайского университета, изучив данные с индийского зонда «Чандраян-1», который обнаружил на лунных полюсах гематит — то есть одну из разновидностей оксида железа, также известного как ржавчина.

Как напоминает читателям обозреватель The Independent, поскольку для образования оксида железа нужен кислород, которого в атмосфере Луны нет, учёные долго не могли понять, откуда же взялся гематит, — и чтобы найти ответ на этот вопрос, обратились за помощью в лабораторию американского космического агентства NASA по разработке ракетных и реактивных двигателей.

По итогам совместных исследований, специалисты смогли установить, что присутствие на Луне ржавчины может объясняться тремя факторами. Первый из них — это «миграция» на Луну земного кислорода, который может перемещаться на спутник нашей планеты «верхом» на её магнитном поле. Возможно, именно поэтому на обратной стороне Луны было обнаружено меньше гематита, чем на видимой, пишет The Independent.



Второй фактор также связан с магнитным полем Земли — учёные предполагают, что оно не только передаёт кислород на Луну, но и даёт ей временную защиту от водорода, бомбардирующего её поверхность в виде солнечного ветра, говорится в материале газеты. Поскольку водород играет роль восстановителя, отдавая электроны контактирующим с ним атомам и нейтрализуя действие кислорода, такая защита создаёт условия для формирования гематита во время лунного цикла, поясняет обозреватель издания.



Третьим фактором может выступать вода, присутствующая в виде льда под кратерами на обратной стороне Луны: по мнению учёных Гавайского университета, регулярно врезающиеся в спутник частицы пыли могут высвобождать молекулы воды, смешивая их с железом и разогревая, что усиливает скорость окисления. Как отмечается в статье The Independent, этим, возможно, объясняется тот факт, что гематит был обнаружен на большом удалении от кратеров, однако для того, чтобы полностью определить, каким образом вода взаимодействует с лунной породой, понадобятся дополнительные исследования.



По данным The Independent, научная работа учёных Гавайского университета будет опубликована в журнале Science Advances.