 

На Урале проверят сообщения о мужчине, умершем после отказа скорой помочь

04.09.2020, 16:19, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрокуратура проведет проверку в отношении медиков скорой помощи Екатеринбурга, которые не стали помогать умирающему на остановке общественного транспорта мужчине, информирует прокуратура Свердловской области.

«На остановке «Сварщиков» мужчине, который почувствовал себя плохо, подъехавшая реанимационная бригада не оказала медицинскую помощь. Сотрудники скорой, не выйдя из автомобиля, уехали», – сообщила Ura.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По ее словам, вскоре после этого мужчина умер.

Прокурор оценит соблюдению законодательства о здравоохранении. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Твери Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после смерти врача, которая трижды обращалась к коллегам-медикам с плохим самочувствием, но они не сумели диагностировать у нее инфаркт.



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