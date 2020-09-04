Полиция под Челябинском потребовала зарыть урожай в землю

04.09.2020, 16:08, Новости дня

Полицейские в Челябинской области потребовали от аграриев зарыть в землю созревшее зерно, поскольку оно было списано из-за засухи, рассказал гендиректор «Петропавловского зернового комплекса» (ПЗК) Борис Мызин.

В июле глава Челябинской области Алексей Текслер из-за засухи ввел режим ЧС в регионе, Верхнеуральский район пострадал сильнее остальных, передает Ura.ru.

Для ПЗК, по словам Мызина, составили акт гибели посевов на 9,9 тыс. гектаров. Документ пока не подписали в областном минсельхозе. Однако после череды дождей часть урожая поспела, и предприятие решило его собрать.

«В областном минсельхозе, нас поддержали. Замминистра Александр Завалищин отметил, что региону зерна катастрофически не хватает, каждый центнер на счету. Мы приступили к работе», – сказал собеседник издания.

Между тем, 1 сентября на предприятие приехала полиция и парализовала работу. «Руководил группой капитан полиции Сергей Головин. Механизаторам угрожали арестами, если те продолжат работу. Говорили, что «можете жаловаться, хоть в прокуратуру», грозили прислать ОМОН, устроить «маски-шоу», – сказал Мызин.

Правоохранители сообщили, что убирать урожай на списанном поле нельзя, а оставшееся зерно следует перепахать вместе с землей. При этом, по слова Мызина, сами посевы еще не списаны.

«Вызывают на допросы, работать не дают», – сообщил Мызин.

«Проводится доследственная проверка на предмет возможного мошенничества», – сказали изданию в пресс-службе ГУ МВД по региону.