 

Новак назвал среднюю цену на нефть в 2021 году

04.09.2020, 15:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМинистр энергетики Александр Новак заявил, что допускает цену 65 долларов за баррель нефти в 2021 году, но его основной прогноз – 50-55 долларов.

«Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021 году может быть 65 долларов. Но мои прогнозы – средняя цена нефти будет 50-55 долларов за баррель. Но нас может ждать волатильность в целом», – сказал Новак во время виртуального форума GMIS2020. Его слова на русском языке приводятся на странице Минэнерго в Twitter.

#GMISummit #Новак
Александр Новак: Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021г может быть $65. Но мои прогнозы – средняя цена нефти будет $50-55 за баррель. Но нас может ждать волатильность в целом. pic.twitter.com/s2gfkxDLCs

— Министерство энергетики РФ (@MinenergoGov) September 4, 2020  

Газета ВЗГЛЯД сообщала о текущем снижении цены на нефть. По состоянию на 8.09 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79%, до 43,72 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,85%, до 41,02 доллара за баррель.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Слушания в Конгрессе: Президент Путин несет ответственность за преступления российских спецслужб

25.08 / Летучих мышей в РФ начали проверять на коронавирусы

26.08 / РПЦ сменила главу Троице-Сергиевой лавры

04.08 / Молодёжь в ЕС всё чаще выбирает более экологичные поезда вместо самолётов

07.07 / Новые репрессии против крымских татар 

06.07 / Компания Suzuki в июне увеличила продажи в РФ на 10%

08.07 / Трамп впервые проводит встречу с президентом Мексики

27.08 / Белорусского посла вызвали в МИД Польши из-за заявлений Лукашенко

08.07 / Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

16.07 / Трамп сменил руководителя предвыборного штаба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска