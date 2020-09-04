Новак назвал среднюю цену на нефть в 2021 году

04.09.2020, 15:48, Новости дня

Министр энергетики Александр Новак заявил, что допускает цену 65 долларов за баррель нефти в 2021 году, но его основной прогноз – 50-55 долларов.

«Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021 году может быть 65 долларов. Но мои прогнозы – средняя цена нефти будет 50-55 долларов за баррель. Но нас может ждать волатильность в целом», – сказал Новак во время виртуального форума GMIS2020. Его слова на русском языке приводятся на странице Минэнерго в Twitter.

#GMISummit #Новак

Александр Новак: Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021г может быть $65. Но мои прогнозы – средняя цена нефти будет $50-55 за баррель. Но нас может ждать волатильность в целом. pic.twitter.com/s2gfkxDLCs

— Министерство энергетики РФ (@MinenergoGov) September 4, 2020

Газета ВЗГЛЯД сообщала о текущем снижении цены на нефть. По состоянию на 8.09 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79%, до 43,72 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,85%, до 41,02 доллара за баррель.