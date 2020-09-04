Политики из Европы увидели связь ситуации вокруг Навального с достройкой «Северного потока – 2»

04.09.2020, 15:48, Новости дня

Европейские и немецкие журналисты в ситуации с блогером Алексеем Навальным продвигают имидж «кровавого» российского государства, пытающегося избавиться от соперников, сообщил председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Чапке (Volker Tschapke) в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«В свете последних событий с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в больнице Charite в Берлине с подозрением на отравление, европейские и особенно немецкие политики журналисты открыли новую страницу вопиющей русофобии. Многие из них продвигают теорию отравления, создавая классический имидж кровавого российского государства, которое пытается избавляться от своих соперников, как это было, по их мнению, с Сергеем Скрипалем. Тем не менее, этому нет никаких доказательств, а заявления немецких врачей практически не содержат подробностей», – отметил Чапке.

По его мнению, этот случай пытаются использовать для усугубления взаимоотношений между Германией и Россией, некоторые депутаты Бундестага предлагают отменить строительство газопровода «Северный поток – 2» в качестве наказания для России.

«Сталкиваюсь с постоянной антироссийской пропагандой на разных уровнях, меня не удивляет такое отношение, но я не могу с этим согласиться. Одним из ключевых принципов любого демократического общества является преимущество сомнения: никто не может быть признан виновным до тех пор, пока не будет проведено надлежащее расследование. Жаль, что, похоже, этот принцип больше не работает в Европе», – отметил политик.

Он пожелал Навальному скорейшего выздоровления и призвал немецких политиков придерживаться демократических ценностей. Также Чапке попросил их «перестать указывать пальцем» на российское правительство без какой-либо существенной доказательной базы.

Также на тему ситуации с Навальным высказался Андреа Котарак (Andrea Kotarac), ассистент депутата Европейского парламента (Франция).

«Дезинформация вокруг дела Навального подливает масла в огонь между ЕС и Россией. Если мы желаем ему всего наилучшего, мы можем спросить себя, кому выгодна эта эскалация напряженности во время восстаний в Белоруссии. Уж точно не РФ или Владимиру Путину», – отметил политик.

Котарак подчеркнул, что Навальный – это не тот «великий противник, который заставит трястись Кремль», как объясняет французская пресса. По его мнению, российские службы не заинтересованы в использовании яда, который уже доказал свою неэффективность в деле Скрипаля.

«Если бы русские хотели «подавить» Навального, его бы не лечили в Омске, и не отправили бы в Германию на лечение только для того, чтобы быть затем обвиненными в его отравлении», – отметил французский политик.

Также не в интересах российского руководства травить блогера, когда происходят такие события в Белоруссии, отметил помощник депутата Европарламента. «Эти обвинения в отравлении прозвучали на следующий день после ответа Меркель сенаторам США», – указал он.

Тем временем издание «Sputnik Франция» отметило, что ситуация с блогером породила кризис, который «ставит палки в колеса» проекту прокладки газопровода «Северный поток – 2», в отношении которого Германия подтверждала свою заинтересованность.

Котарак в интервью изданию указал на «специфический» геополитический контекст, на фоне которого происходит рост напряженности между европейскими столицами и Москвой.

В первую очередь – это завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Вашингтон несколько месяцев громко заявлял о необходимости выхода Берлина из проекта, а три сенатора даже угрожали жесткими санкциями немецким компаниям, участвующим в проекте.

1 сентября, за день до объявления об обнаружения в крови Навального следов «Новичка» канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила американским сенаторам, что строительство газопровода, соединяющего Германию с Россией, будет завершено, напомнил Котарак.

Он добавил, что США – не единственный противник «Северного потока – 2». 3 сентября Норберт Реттген, президент комитета по иностранным делам Бундестага, призвал ЕС аннулировать проект, чтобы «дать ответ » Владимиру Путину.

Той же тональности придерживается и бывший посол Германии в Вашингтоне и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, отметил французский политик. Ишингер считает, что для того, чтобы «послать Москве четкий сигнал» высылка дипломатов будет не достаточна.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком»

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.