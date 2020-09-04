 

Еще три страны открыли для украинцев свои границы – МИД Украины

04.09.2020, 15:32, Новости дня

За прошедшую неделю еще три страны открыли для украинцев свои границы. Об этом на брифинге 4 сентября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает “ГОРДОН”.

“За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго”, – отметил Кулеба.

Также, по его словам, до 30 сентября без предоставления результатов ПЦР-тестов украинцы смогут въехать в Болгарию.

Таким образом, перечень открытых для украинских граждан стран расширился до 48.

Согласно данным правительственного сайта tripadvisor.gov.ua, до этого въезд украинцам был разрешен в Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Республику Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгарию, Словению, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландию, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайку, Камбоджу, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и Сент-Люсия.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки.

За последние сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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