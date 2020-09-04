После отравления Навального НАТО потребовал от России передать Организации по запрещению химоружия все данные о программе “Новичок”

04.09.2020, 15:32, Новости дня

4 сентября Североатлантический совет провел заседание, посвященное покушению на российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщила пресс-служба Организации Североатлантического договора.

Во встрече принимали участие послы государств – членов НАТО. Германия проинформировала союзников об отравлении политика.

“Нет никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим агентом военного назначения из группы “Новичок”, – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что нападение на Навального – это серьезное нарушение международного права, которое требует реакции международного сообщества.

Союзники осудили покушение на российского оппозиционера и призвали РФ сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщила пресс-служба НАТО.

На пресс-конференции после заседания Столтенберг назвал покушение “ужасающим”.

“Мы снова и снова видим, как нападают на лидеров оппозиции и критиков российского режима и угрожают их жизни. Некоторых даже убили. Это покушение не только на человека, но и на основные демократические права. Желаем господину Навальному скорейшего выздоровления, наши мысли с ним и его семьей. Союзники продолжат консультации и обсудят последствия этого инцидента”, – цитирует пресс-служба НАТО генсека организации.

Он подчеркнул, что Россия должна ответить на интересующие международное сообщество вопросы, касающиеся отравление Навального.

“Союзники по НАТО согласны с тем, что есть серьезные вопросы к России, на которые она должна ответить. Российские власти должны в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для проведения беспристрастного международного расследования. Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности и ответить перед законом. Мы также призываем Россию полностью раскрыть ОЗХО информацию о программе “Новичок”, – сказал Столтенберг.

Российское агентство ТАСС отметило, что российским журналистам, которые аккредитованы при НАТО, не позволили задать вопросы Столтенбергу на пресс-конференции.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в “Шарите” пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили “долгосрочных последствий его отравления”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В МИД РФ сказали, что заявления Германии не подкреплены фактами, а Генпрокуратуре РФ сообщили, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела.

ОЗХО предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Веществом нервно-паралитического действия “Новичок” в 2018 году в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, в 2015 году покушение с применением, предположительно, вещества класса “Новичок” было совершено на болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Все трое выжили после покушения. По данным британских и болгарских правоохранителей и журналистских расследований, к этим покушениям могут быть причастны агенты российской военной разведки.