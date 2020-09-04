 

После отравления Навального НАТО потребовал от России передать Организации по запрещению химоружия все данные о программе “Новичок”

04.09.2020, 15:32, Новости дня

4 сентября Североатлантический совет провел заседание, посвященное покушению на российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщила пресс-служба Организации Североатлантического договора.

Во встрече принимали участие послы государств – членов НАТО. Германия проинформировала союзников об отравлении политика.

“Нет никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим агентом военного назначения из группы “Новичок”, – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что нападение на Навального – это серьезное нарушение международного права, которое требует реакции международного сообщества. 

Союзники осудили покушение на российского оппозиционера и призвали РФ сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщила пресс-служба НАТО.

На пресс-конференции после заседания Столтенберг назвал покушение “ужасающим”. 

“Мы снова и снова видим, как нападают на лидеров оппозиции и критиков российского режима и угрожают их жизни. Некоторых даже убили. Это покушение не только на человека, но и на основные демократические права. Желаем господину Навальному скорейшего выздоровления, наши мысли с ним и его семьей. Союзники продолжат консультации и обсудят последствия этого инцидента”, – цитирует пресс-служба НАТО генсека организации.

Он подчеркнул, что Россия должна ответить на интересующие международное сообщество вопросы, касающиеся отравление Навального. 

“Союзники по НАТО согласны с тем, что есть серьезные вопросы к России, на которые она должна ответить. Российские власти должны в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для проведения беспристрастного международного расследования. Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности и ответить перед законом. Мы также призываем Россию полностью раскрыть ОЗХО информацию о программе “Новичок”, – сказал Столтенберг. 

Российское агентство ТАСС отметило, что российским журналистам, которые аккредитованы при НАТО, не позволили задать вопросы Столтенбергу на пресс-конференции. 

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в “Шарите” пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили “долгосрочных последствий его отравления”. 

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В МИД РФ сказали, что заявления Германии не подкреплены фактами, а Генпрокуратуре РФ сообщили, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела. 

ОЗХО предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия. 

Веществом нервно-паралитического действия “Новичок” в 2018 году в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, в 2015 году покушение с применением, предположительно, вещества класса “Новичок” было совершено на болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Все трое выжили после покушения. По данным британских и болгарских правоохранителей и журналистских расследований, к этим покушениям могут быть причастны агенты российской военной разведки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Fox News – гора Рашмор под прицелом вандалов — губернатор Южной Дакоты обещает не дать памятник в обиду

24.08 / “Оценка способности и готовности выполнить задачи”. В Беларуси призовут военных из запаса

12.07 / Продажи Skoda в РФ выросли в июне

24.08 / В Гидрометцентре оценили вероятность сильных дождей в Крыму

08.07 / Путин и Си Цзиньпин обсудили наращивание поставок углеродов

21.08 / Боевики на Донбассе за сутки совершили две провокации – штаб ООС

16.08 / Guardian – возвращение в школу под вопросом — в США COVID-19 всё чаще поражает детей

15.07 / Дуда рассказал, как «зубровка» помогла ему раскусить российских пранкеров

22.07 / Главе Агентства США по глобальным медиа запретили менять руководство курируемой организации

09.08 / СМИ раскрыли тайны отсидевшего за убийство скандального схимонаха Сергия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска