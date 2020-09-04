Германия не ответила на вопрос о позиции по «Северному потоку – 2»

04.09.2020, 14:48, Новости дня

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт не стал отвечать на вопрос, сохраняется ли позиция официального Берлина, что вопросы проекта «Северный поток – 2» и ситуация с блогером Алексеем Навальным должны рассматриваться по отдельности.

«По этому комплексу мне больше нечего сказать. Мы обсудим с европейскими партнерами, партнерами в НАТО эту ситуацию. Мы посмотрим, какой будет отзыв от официальной российской стороны, как там отреагируют, и далее решим об общей, подходящей реакции», – цитирует РИА «Новости» Зайберта.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2». Берлин, по словам канцлера, настаивает на необходимости достроить газопровод.

Правительство Германии заявило, что завершение «Северного потока – 2» не зависит от ситуации с Навальным.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.